7000 Sportler kommen zu den Betriebssportspielen ECSG 2019 nach Salzburg

Eine der größten Veranstaltungen des Jahres geht ab kommenden Mittwoch in der Stadt Salzburg sowie in den Umlandgemeinden über die Bühne - die Europäischen Betriebssportspiele (ECSG 2019) mit mehr als 7000 Teilnehmern.

Mit einer großen Eröffnungszeremonie auf dem Residenzplatz Salzburg werden am Mittwoch (26. Juni, 20 Uhr) die 22. Europäischen Betriebssportspiele "ECSG Salzburg 2019" gestartet. Neben dem Einzug der Nationen wird es ein spektakuläres Showprogramm für die tausenden Besucher geben. ECSG steht für European Company Sport Games.

"Die Eröffnungsfeier ist öffentlich zugänglich. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn möglichst viele Salzburger an diesem Abend zu uns in die Altstadt kommen", sagt ECSG-Geschäftsführer und OK-Chef Klaus Höftberger.

SN/wks/camera suspicta/susi berger Fast 600 Salzburger Unternehmenssportler aus 68 Betrieben sind bei diesen Heimspielen dabei – unter anderen die Bowler der Volksbank Salzburg.

An den darauffolgenden drei Tagen finden Wettbewerbe in 27 Sportarten und 326 Disziplinen statt - von Leichtathletik über Fußball, Volleyball, Golf und Tischtennis bis hin zu Schach und Drachenbootrennen. Insgesamt sind 35 Sportstätten in und rund um die Stadt Salzburg eingebunden.

Austragungsorte sind unter anderem das Messezentrum Salzburg, das Landessportzentrum Rif, das Sportzentrum Nord sowie die Golfplätze rund um die Mozartstadt. "Neben den sportlichen Leistungen stehen bei den Betriebssportspielen vor allem der Teamgeist, das gemeinsame Erleben sowie der Gesundheitsfaktor von Sport im Mittelpunkt", sagt ECSG-Obmann Manfred Pammer, zugleich Direktor der WK Salzburg. Denn schlussendlich gehe es darum, den täglichen Arbeits- bzw. Unternehmensalltag möglichst gesund und fit zu meistern.

SN/wks/camera suspicta/susi berger Fast 600 Salzburger Unternehmenssportler aus 68 Betrieben sind bei diesen Heimspielen dabei – unter anderen die Tennisspieler der Salzburg AG.

Die Europäischen Betriebssportspiele finden heuer bereits zum 22. Mal statt, nach 2003 das zweite Mal in Salzburg. Mit rund 7.000 Unternehmens-Sportlern liegt Salzburg in der Geschichte dieser Spiele an dritter Stelle hinter Berlin 1993 (8.800 Teilnehmer) und Prag 2013 (7.300 Teilnehmer), aber noch vor Hamburg 2011 (6.700 Teilnehmer).

Klaus Höftberger: "Für diese Millionenstädte waren die Teilnehmerzahlen beinahe vernachlässigbare Größen. In Salzburg − die Mozartstadt hat aktuell 155.000 Einwohner − braucht es schon die Anstrengung vieler und eine ausgeklügelte Logistik, um den Event erfolgreich über die Bühne zu bringen."

SN/wks/camera suspicta/susi berger In der Leichtathletik tritt Dietmar Zainitzer von Harald Berger Installationen in Salzburg an.

Doppelt so groß wie Olympia

Noch deutlicher wird die Dimension der Europäischen Betriebssportspiele, wenn man sie etwa mit den Olympischen Winterspielen vergleicht. Hier treten knapp 3.000 Aktive in sieben Sportarten gegeneinander an. "Wir haben mehr als doppelt so viele Teilnehmer in viermal so vielen Sportarten", ergänzt Höftberger. Entsprechend hoch ist auch die wirtschaftliche Bedeutung der fünftägigen Veranstaltung. "Alles in allem ist durch den Event in den Bereichen Beherbergung, Gastronomie, Handel, Verkehr und Freizeitbetriebe mit zusätzlichen Umsätzen in der Höhe von drei Millionen Euro zu rechnen," sagt Pammer vor.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres Verantwortlich für ECSG 2019 in Salzburg: Reinhard Sitzler, Gerhard Schmidt, Manfred Pammer und Klaus Höftberger

Gratis-Öffis für die Teilnehmer

Stolz ist man im ECSG-Organisationsteam auch auf die Zertifizierung der Spiele als "Green Event" durch das Land Salzburg. Neben der Mülltrennung auf dem gesamten Areal wird beim Veranstaltungs-Catering Mehrweggeschirr- und -besteck eingesetzt. In der Küche werden nur regionale bzw. bio-zertifizierte Lebensmittel verwendet.

Mit ihrem Teilnehmerausweis können alle Sportler das weit verzweigte Busnetz im Zentralraum nutzen. Zudem werden auf stark genutzten Strecken eigene Bus-Shuttles angeboten. Darüber hinaus werden die Teilnehmer aufgefordert, anstelle von PET-Einwegflaschen eigene Trinkflaschen mitzubringen und diese bei Bedarf an den Wasserhähnen mit Salzburger Trinkwasser aufzufüllen.

Quelle: SN