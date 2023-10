Adelsberger Textilhaus in St Johann beantragt Sanierungsverfahren

Das Textilhaus Adelsberger ist zahlungsunfähig und strebt ein Sanierungsverfahren an. 55 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sind betroffen.

Laut Kreditschutzverband (KSV) von 1870 will die Adelsberger Textilhaus GmbH in St. Johann im Pongau einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung stellen. Das Traditionshaus mit 55 Beschäftigten, darunter sechs Lehrlinge, das auf eine 47-jährige Firmengeschichte zurückblickt, soll fortgeführt werden. "Die Gesellschaft bietet den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent an - zahlbar binnen zweier Jahre," sagt Aliki Bellou, KSV-Standortleiterin in Salzburg.

Als Insolvenzursachen macht die Schuldnerin mehrere Gründe geltend: Das reicht von den Folgen von Corona bis zur Teuerung, die zu einer Kaufzurückhaltung der Kundinnen und Kunden geführt hat. Zudem macht der Online-Handel dem stationären Handel immer mehr zu schaffen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen laut dem KSV1870 vorerst im Unternehmen beschäftigt bleiben.