Adnet: Claro-Eigentümer kauft das Hotel des Chinesen

Josef Dygruber hat den ehemaligen Hubertushof in Adnet gekauft. Was er aus dem ehemaligen Alparella-Resort macht will, lässt er noch offen.

Es war das letzte Überbleibsel aus dem wirtschaftlichen Engagement des Chinesen Zhonghui Wang im Tennengau. Nach dem Konkurs des Skigebiets Gaißau-Hintersee, das ihm zu 75 Prozent gehörte, ist nun auch das ehemalige Hotel Hubertushof in Adnet an einen Einheimischen verkauft worden. Die SN hatten bereits Anfang Oktober über das Gerücht berichtet, dass es sich beim Käufer um den Adneter Unternehmer Josef Dygruber handle. Nun ist es offiziell: "Ja, es stimmt, ich habe diese Woche das Hotel erworben", sagt ...