Adnet: Hotel von verschollenem Investor steht vor Verkauf

Drei Bieter haben Interesse am Hotel des ehemaligen Eigentümers des Skigebiets Gaißau-Hintersee, Zhonghui Wang. Eine Entscheidung solle demnächst fallen, sagt Minderheitseigentümer und Notgeschäftsführer Gernot Leitner. Die Gemeinde Adnet hofft auf eine weitere touristische Nutzung des Areals.

Gerüchte gibt es schon länger, doch nun soll es ernst werden: Noch diese Woche dürfte das ehemalige Alparella-Resort im Adneter Ortsteil Waidach verkauft werden. Es gehört mehrheitlich dem Chinesen Zhonghui Wang, dem ehemaligen Eigentümer des Skigebiets Gaißau-Hintersee. Laut (ehemaligen) Geschäftspartnern hätte er große Pläne mit dem Hotel und den Liften gehabt: Das chinesische Skinationalteam hätte in Gaißau-Hintersee trainieren und in Adnet in einem Vier-Sterne-plus-Hotel nächtigen sollen. Weder die Wiederbelebung des Skigebiets noch die des Hotels wurden Realität. Die Lifte waren ...