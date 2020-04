Talha Yüksel hat seine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt: Innerhalb von vier Tagen müssen 2000 Nase-Mund-Masken für eine Möbelhauskette fertig sein.

In der Änderungsschneiderei Yüksel in Salzburg-Maxglan wird zugeschnitten, gebügelt, abgesteppt und verpackt: Großkunde Ikea hat für seine Mitarbeiter 2000 Nase-Mund-Masken in Auftrag gegeben. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der Salzburger Änderungsschneiderei mit dem schwedischen Möbelkonzern. "In der Ikea-Filiale beim ...