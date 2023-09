Albus nimmt in Salzburg zwei Linien vollelektrisch in Betrieb

Elektrischer Strom statt Diesel - zwischen der Landeshauptstadt Salzburg und der Gemeinde Wals-Siezenheim werden künftig zwei Buslinien auf Akku-Betrieb umgestellt.

Albus-Geschäftsführer Hermann Häckl am Dienstag, 20. September 2023, in Salzburg.

Der Salzburger Verkehrsdienstleister Albus wird mit Fahrplanwechsel am 10. Dezember zwei Linien mit ausschließlich elektromotorisierten Bussen in Betrieb nehmen. Das kündigte Geschäftsführer Hermann Häckl am Mittwoch an.

Es sind dies die Linien 181 (Salzburg Hauptbahnhof - Walserberg) und 36 (Europark - Wals/Feuerwehr). Albus hat bereits im April dieses Jahres seinen ersten Elektrobus in Dienst gestellt. Die Erfahrungen damit seien sehr gut, sagte Häckl. Dank Software-Optimierungen habe die Reichweite des Busses auf rund 400 Kilometer gesteigert werden können.

Albus wird ab Dezember über insgesamt sechs Elektrobusse verfügen. Diese werden auf dem Betriebsgelände an der Julius-Welser-Straße im Stadtteil Maxglan aufgeladen. Die entsprechende Infrastruktur mit vorerst acht Ladestationen befindet sich im Aufbau. Der offizielle Spatenstich dafür fand am Mittwoch statt. Verkehrsreferent LH-Vize Stefan Schnöll (ÖVP) sprach dabei von einem "nächsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit beim öffentlichen Verkehr."

Die Investitionen in die E-Busse sowie in die Infrastruktur belaufen sich auf 5,7 Millionen Euro, davon werden fast zwei Millionen Euro gefördert.

Mit einer Leistung von 180 kW sind die 480-kW-Batterien der Busse in drei Stunden vollständig geladen. Ein 30-kV-Erdkabel und die Solaranlage auf den Dächern des Betriebshofes liefern die erforderliche Elektrizität.