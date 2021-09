Arbeiten gehen nach 17 Jahren Pause weiter

Spatenstich für Ärztezentrum Vitalclinic mit zwölf Ordinationen und Bäckerei in Saalfelden.

Neben der Feuerwehr in Saalfelden begannen 2004 die Arbeiten für ein Ärztezentrum. Geworden ist es aber nur eine zweistöckige Tiefgarage ohne Zufahrtsrampe. Der Projektbetreiber hatte sich verspekuliert und landete vor Gericht. Die Tiefgarage fiel als Entschädigung an die Baufirma Empl. Die wollte das Projekt mit einem neuen Betreuer fortsetzen. Es fand sich aber niemand. Später wurde die Fläche zumindest zum Teil genutzt. Die Bäckerei Bauer errichtete auf der Betonplatte eine Filiale in Containern.

Jetzt wird die Baulücke an ...