AustroCel: Für diese Zusammenarbeit gibt es den Segen des Landeshauptmanns

Aus einem Abfallprodukt der Zellstoffproduktion wird in Hallein künftig ein Produkt hergestellt, das Wasser im Boden speichert und damit gegen den Klimawandel hilft. Am Dienstag wurde der Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Wenn man Fichtenholz kocht, zerfällt es in seine Bestandteile. Der Zellstoff wird größtenteils in der Textilindustrie verarbeitet. Übrig bleibt die sogenannte Braunlauge. Sie enthält Holzzucker, der in Hallein zu Bioethanol umgewandelt wird und seit Kurzem an der Tankstelle als E10-Benzin ...