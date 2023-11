Das historische Zentrum "unten" wird Schritt für Schritt wiederbelebt und für die "Oberstadt" werden neue Pläne geschmiedet.

Bald geht auch der neue Hotelturm des Badeschlosses in Betrieb.

In der Zwischensaison, erst recht zu Allerheiligen, geht es auch in der touristischen Ganzjahresdestination Gasteiner Tal ein bisschen ruhiger zu. Aber das täuscht. Die Vorbereitungen auf die Wintersaison laufen und rechtzeitig - am 1. Dezember - wird der zweite Teil ...