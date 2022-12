Bad Gastein holt sich einen Sanierer für die Felsentherme

Gemeinde muss heuer für den Betrieb der Therme Geld zuschießen. Ein Unternehmensberater übernimmt für drei Monate die Geschäftsführung und soll das Unternehmen zukunftsfit machen.

Auf den Tag genau zehn Jahre nach der Übernahme der Felsentherme durch die Gemeinde stellte sich am Montag Unternehmensberater Markus Tischelmayer bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als neuer Geschäftsführer vor. Seine Zeit an der Spitze des Unternehmens ist begrenzt, Tischelmayer soll sich in rund drei Monaten ein Bild machen und die Therme fit für die nächsten Jahre machen.

"Wir handeln nicht aus einer absoluten Notlage heraus", sagt Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP). Es gehe um vorausschauendes Agieren. Die Felsentherme ...