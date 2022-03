Bald 10.000 Radlader pro Jahr aus Bischofshofen

Familie Liebherr schwört seit mehr als 60 Jahren auf den Standort und sieht im wertschätzenden Arbeitsumfeld für seine über 1000 Mitarbeiter in Bischofshofen einen Grundstein des enormen Erfolges.

Es ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, die in Zeiten wie diesen einfach nur guttut:

Das Familienunternehmen Liebherr investiert aktuell in ein Logistikzentrum am Standort Bischofshofen 25 Millionen Euro. In selber Größenordnung wird auch in den Standort Puch/Urstein investiert. Der Standort Taxenbach wächst ebenfalls.

In den nächsten Jahren wird der Investitionsschub nicht abebben. Grund dafür ist das langfristige Firmenziel, die Radladerproduktion von 5200 im Vorjahr auf 10.000 gegen Ende dieses Jahrzehnts hochzufahren.

In jüngster Vergangenheit wurde ...