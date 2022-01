Barbara Kleinert ist neue Regionalmanagerin der ÖBB in Salzburg

Die 45-jährige Managerin setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen die Konkurrenz durch. Sie löst in ihrer neuen Funktion Josef Spiesberger ab, der nach 36 Jahren im Unternehmen in Pension geht.

SN/öbb Führungswechsel bei den ÖBB in Salzburg: Josef Spiesberger übergibt das Amt an Barbara Kleinert.