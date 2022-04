Baubranche kann Fixpreise nicht mehr garantieren

In der Baubranche wuchern die Preise. Vertreter fordern eine Abkehr von Fixpreisen hin zu Gleitpreisen und eine Entlastung von der Politik.

Auf der Website des Musterhausparks in Eugendorf wirbt man noch mit einer Fixpreis- und Bauzeitgarantie. "Von den teils horrenden Preissteigerungen und einer Rohstoffknappheit zeigt sich die Fertighausindustrie in Österreich aber wenig beeindruckt. Sie hat vorgesorgt und kann sogar eine Fixpreis- und Bauzeitgarantie gewährleisten", wird den Interessenten versichert. Das Eugendorfer Bauunternehmen Scala, an dem der Musterhauspark mit 54,61 Prozent beteiligt ist, hat Ende März den Antrag für die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens gestellt. Als Auslöser für die finanzielle Schieflage ...