Bauernbogen in Abtenau ist ein offenes Haus

Mit einem Weißwurst-Frühschoppen öffnet der neue Bauernmarkt "Bauernbogen" in Abtenau am Samstag. Das neue Gebäude fällt durch seine Architektur auf. Auch sonst hat es vieles zu bieten.

Untergrub-Bauer Georg Buchegger verbringt dieser Tage wenig Zeit auf seinem Bauernhof auf dem Radochsberg in Abtenau. Der 32-Jährige werkt als Geschäftsführer der Bauernbogen Abtenau OG in der Lammertalmetropole, koordiniert die Handwerker, erstellt die Produktliste und springt ein, wenn Not am Mann ist.

Beim Besuch der TN haben die letzten Arbeiten der Handwerker stattgefunden. Eröffnet wird der neue Bauernmarkt am kommenden Samstag, 4. November. Ab 9 Uhr beginnt der Weißwurst-Frühschoppen samt musikalischer Unterhaltung.

Der Bauernmarkt befindet sich neben dem Klosterhof und in der Nähe des Parkplatzes Ost. Das Gebäude aus Lärchenholz fällt aufgrund seiner modernen Konstruktion und seines gebogenes Daches, das fast bis zum Boden reicht, schon von Weitem auf.

Bogen verbindet Artenvielfalt, Landwirtschaft und Kunden

Geplant wurde es vom Studio Precht in Werfen. "Das gebogene Dach soll den Bogen von der Natur über die Artenvielfalt, die Landwirtschaft hin zu den Kundinnen und Besuchern darstellen", sagt Buchegger.

Innen ist der barrierefreie 135 Quadratmeter große Verkaufsraum mit Fichtenholz ausgekleidet. Fixe und bewegliche Regale, eine Kühlvitrine, sowie eine Treppe zu einer Plattform mit Sitzmöglichkeiten laden zum Kaufen, Verweilen und Plaudern ein. Aufgrund der beweglichen Elemente können Veranstaltungen und Workshops zu verschiedensten Themen stattfinden. Mit dem Bau wurden vor allem regionale Handwerker beauftragt.

Bäuerliche Produkte an vier Tagen pro Woche

Anfangs hat der Markt an vier Tagen in der Woche - Mittwoch bis Freitag, von 11 bis 18 Uhr, und am Samstag, von 8 bis 12 Uhr, geöffnet. Angeboten werden Gemüse, Obst, Wurst, Fleisch (Rind, Schwein, Pute), Käse, Bauernbrot und Produkte aus Kräutern. Die Lieferanten kommen aus dem Tennengau, dem Pongau und dem Pinzgau. Ein Automat bietet außerhalb der Öffnungszeiten die gängigsten Produkte rund um die Uhr an.

Kainhofbauer Matthias Quehenberger war 25 Jahre lang Sprecher des alten Bauernmarktes. Er wird weiterhin seine Produkte wie Bauernbrot und Käse anbieten. Zudem unterstützt er mit seiner Erfahrung und arbeitet im Verkauf mit. Auch Buchegger und zwei Verkäuferinnen beraten die Kundinnen und Kunden.

Zwei Wochen vor der Eröffnung sind die Türen offen. Immer wieder kommen Einheimische und Gäste und schauen interessiert in den Verkaufsraum. Einer davon ist Rainer Posch aus Gosau: "Jetzt kann ich das schöne Gebäude endlich von innen sehen. Es ist toll. Vor allem die Dachkonstruktion ist genial. Wir kommen jetzt sicher öfter her, um hier einzukaufen."

Treffpunkt für Einheimische und Gäste

Buchegger möchte das Haus nicht nur als Bauernmarkt nutzen: "Wir wollen ein offenes Haus sein. Ein Treffpunkt für Einheimische und Gäste", sagt der Geschäftsführer. Gemeinsam mit Renée Schroeder und Constantin Scherer vom Leierhof sowie Hans Buchegger (Möselberg) hat er die Bauernbogen Abtenau OG gegründet. Dabei steht Bogen für Vernetzung, Zusammenwirken, das Verbindende, für Qualität. "Abtenau hat eine hohe Dichte an Landwirtschaftsbetrieben, gesamt 255, davon sind 15 Almbetriebe, die in der Lage sind, Landwirtschaftsprodukte selbst zu produzieren. Damit haben Bauern ein zusätzliches Einkommen und die Wertschöpfung bleibt in der Region. Weitere Produzentinnen und Produzenten sind willkommen. Einfach bei Georg Buchegger (0664/204 22 15) melden. Gefördert wird das Projekt von Leader Pongau.