Baurestmassenaufbereitungsfirma in Radstadt meldete Konkurs an

Die Passiva betragen nach Angaben des KSV1870 rund 1,4 Millionen Euro. 1,2 Millionen Euro davon entfallen auf die Hausbank. Als Aktiva werden Anlagevermögen im Ausmaß von 370.000 Euro sowie Kundenforderungen von 540.000 Euro angeführt.

Über Eigenantrag wurde am Landesgericht der Konkurs über die in Radstadt ansäßige Bau Service GmbH eröffnet. Als Insolvenzgrund nannte das Unternehmen erhebliche Forderungsausfälle - dabei handle es sich um 470.000 Euro. Es gibt bislang 55 betroffene Gläubiger. Das Unternehmen betreibt eine Baurestmassenaufbereitungsanlage und sammelt und behandelt nicht gefährliche Abfälle. Eine weitere Betriebsstätte befindet sich in Pichl an der Enns. Dort befindet sich eine Sammelstelle und ein Zwischenlager von nicht gefährlichen Baurestmassen.

Das Unternehmen strebe keine Sanierung an, berichte der KSV1780. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Dieter Friedrich Kocher bestellt.

