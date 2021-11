Beim Salzburger "Knopferlmayer" werden Knöpfe noch gepresst

In dem Traditionsgeschäft in der Salzburger Altstadt bekommen Rohlinge wie anno dazumal ein Kleid aus Stoff. Anlässlich von "Hand.Kopf.Werk" plaudert die Chefin aus dem Nähkästchen.

Knöpfe auf massenhaft genähter Konfektionsmode entpuppen sich oft als Blender. Sie geben vor, aus Metall, Leder oder Horn zu sein, spielen diese Rolle in Plastik aber unglaubwürdig. "Unsere Knöpfe tun nicht so, als ob", sagt Veronika Stockinger und legt zur Untermauerung einen Viertelguldenknopf auf den Verkaufstresen. Dieser Metallknopf ist als Klassiker auf Trachten beliebt. In der neunten Generation bietet Stockinger im "Knopferlmayer" in der Salzburger Altstadt Kurzwaren aller Art an, darunter Borten, Spitzen, Bänder, Nähzubehör und mehr als 3500 verschiedene ...