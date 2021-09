Mit einer neuen Beschneiung, einer optimierten Tourenstrecke und mehr Skibussen wird das Gebiet Dachstein West in die Saison starten.

Der 4. Dezember 2021 ist in den Kalendern bei den Bergbahnen Dachstein West fett markiert. An diesem Samstag beginnt die Saison - und ein neues Zeitalter für das Skigebiet mit seinen 160 Pistenkilometern. Ein neuer Speicherteich und Schneekanonen sollen die Verbindung zwischen Rußbach, Annaberg und Gosau/Zwieselalm in Zukunft schneesicher machen.

Rund 80 Prozent betrug im Vorjahr coronabedingt das Umsatzminus - wie in vielen Skigebieten. Aber für die kommende Saison ist der Optimismus groß. Das Management spricht von einem ...