Billigfluglinie Wizz Air bringt sechs neue Verbindungen nach Salzburg

Die ungarische Airline bedient ab Juli sechs Strecken nach Ost- und Südeuropa.

Wir verraten nicht, wer es sein wird! Wir verraten nicht, worum es wirklich geht! Wir verraten nur so viel - es wird für alle eine große und freudige Überraschung sein, vor allem freuen sich der Flughafen und seine Eigentümer.

Mit dieser geheimnisvollen Einladung warb der Flughafen um Aufmerksamkeit für den Pressetermin am Freitagvormittag, bei dem im Terminal 2 eine "Big Surprise am Salzburg Airport" versprochen worden ist. Ganz glückte die Überraschung nicht - denn bereits am Donnerstag berichteten erste Luftfahrt-Internetportale über eine neue Verbindung mit Larnaca (Zypern) ab Juli. Überraschend war dann doch, dass auch Belgrad (Serbien), Kiew (Ukraine), Skopje (Nordmazedonien), Bukarest (Rumänien) und Tuzla (Bosnien-Herzegowina) wie Larnaca zwei Mal wöchentlich angeflogen werden. Zum Start lockt die Airline mit Tarifen ab 15 Euro.

Airline-Chef landete in Salzburg

Wizz-Air-Chef József Váradi landete am Freitagvormittag am Salzburger Flughafen, um mit Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer die neuen Verbindungen vorzustellen. "Wir denken, Salzburg ist ein großartiger Markt, auf den wir schon längere Zeit geblickt haben", sagte Váradi. Die sechs Verbindungen ab Juli mit bis zu 200.000 Passagieren im Jahr sollen erst der Anfang sein. "Uns bringt es eine deutlich bessere Konnektivität mit Osteuropa", sagte Ganghofer. Der Flughafen werde auch betriebswirtschaftlich profitieren.

Wizz Air ist bereits in Österreich vertreten. Die ungarische Billigairline, die auf Mittel- und Osteuropa spezialisiert ist, nutzt seit Ende April 2018 den Flughafen Wien-Schwechat als Destination und will die Präsenz weiter ausbauen. 2019 wurden 2,2 Millionen Passagiere auf den Wien-Verbindungen transportiert. Noch vor dem Ausbruch der Coronakrise stellte Váradi im Jänner Expansionspläne vor. Nun will Wizz Air laut "AviationNetOnline" mit insgesamt neun Flugzeugen bis Ende Juli 55 Ziele bedienen. Auch außerhalb Österreichs befindet sich die Airline auf Expansionskurs. Laut dem Portal habe Váradi bereits am Donnerstag zwei neue Basen seiner Fluglinie eingeweiht: zunächst in der Früh den Flughafen Larnaca auf Zypern und zu Mittag den Flughafen Mailand-Malpensa. Dem Bericht zufolge sollte der Manager nach seinem Salzburg-Besuch noch nach Tirana (Albanien) reisen.