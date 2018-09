Bis spätnachts alte Bücher restaurieren

Die Buchbinderei Stundner feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Ein Auftrag sticht hervor: Die Salzburger mussten dafür eine Alarmanlage installieren.

Dieter Stundner zieht das alte Buch hervor und legt es vorsichtig auf den Tisch. Der Umschlag ist seitlich fast gänzlich aufgelöst, auch das Cover aus Leder wirkt rissig. Diese Aufträge seien seine liebsten, sagt der Geschäftsführer der Buchbinderei Stundner in Salzburg-Gneis. Seit 50 Jahren besteht der Handwerksbetrieb. Am Freitag feierten die Familie, vier Mitarbeiter und zahlreiche Bekannte das Jubiläum. Angefangen hat alles mit Walter Stundner, dem Vater von Dieter. Schon in der Schule haben ihn Bücher begeistert. "Einmal", sagt der Pensionist, "hat der Lehrer bei einem Fotobuch nicht weitergewusst. Da habe ich hinten mit den Fingern geschnalzt, ich hatte so viele Ideen." Es sei das schönste Handwerk. "Wenn man etwas mit Leidenschaft macht, ist man erfolgreich."