Bründl eröffnet vier Läden im Glemmtal

Innerhalb von zwei Wochen eröffnet Sport Bründl im Glemmtal seine Geschäfte Nummer 28, 29 und 30. Seit 2. Dezember hat Bründl in der Fußgängerzone von Saalbach einen 600 Quadratmeter großen Laden für Sportbekleidung samt Skiverleih. Am Wochenende folgte der Shop mit Skiverleih und Skidepot in der Talstation des zellamseeXpress in Viehhofen und am 16. Dezember folgt noch ein 200 Quadratmeter großer Skiverleih an der Glemmtaler Landesstraße. Einen Shop bei der Talstation der Kohlmaisbahn in Saalbach hat Bründl schon im Mai eröffnet. Somit waren es heuer im Glemmtal insgesamt vier.

Christoph Bründl sagt, man habe das Unternehmen Sport Bauer übernommen, das drei Geschäfte in Saalbach gehabt habe, und diese umgebaut. Dazu kam der neue Standort in Viehhofen. Weitere Läden seien im Glemmtal derzeit nicht geplant. Interessant sei aber Hinterglemm, wo man noch keinen Standort habe.

Bründl betreibt nun in Kaprun, Zell am See, Viehhofen und Saalbach-Hinterglemm ein Verleihnetzwerk mit 15 Geschäften. Egal wo man die Ausrüstung ausleiht: Man kann sie überall zum Service bringen, umtauschen und zurückgeben. Der mit 15.000 Paar Leihski größte Skiverleiher in den Alpen hat seit August auch eine neue Verleihplattform (www.bruendl.at/rent), auf der man die Ausrüstung online im Vorhinein reservieren kann. "Die Wunschausrüstung wartet dann fertig im Verleih oder im Skidepot", sagt Bründl. "Die Wartezeiten fallen weg. Niemand will nach zehn Stunden Autofahrt in den Urlaub noch zum Skiverleih gehen und warten." Für das Unternehmen hat das System den Vorteil, dass man die Arbeit bei der Vorbereitung des Materials besser einteilen kann und Stress wegfällt. "Das System wird schon gut angenommen und wir betreiben derzeit ein intensives Marketing, damit es noch besser wird", erzählt Bründl.