Caritas eröffnet vierten Second-Hand-Shop in der Stadt Salzburg

In der Friedensstraße im Stadtteil Herrnau geht am Montag das vierte "Carla"-Geschäft in Betrieb.

Die "Carla"-Shops der Caritas Salzburg sind Sozialprojekt und Businessmodell in einem: So wie in den drei bestehenden Geschäften in Maxglan, Aigen und in der Gaswerkgasse sollen auch im neuen Geschäftslokal in der Herrnau arbeitssuchende Frauen und Männer einen befristeten Arbeitsplatz sowie Begleitung beim (Wieder)Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt begleitet und unterstützt werden. Auch in Neumarkt am Wallersee und in St. Johann in Tirol betreibt die Caritas Salzburg "Carla"-Shops.

Zu kaufen gibt es dort Second-Hand-Artikel zu günstigen Preisen. Das Sortiment wechselt laufend und umfasst Second-Hand-Mode, Schuhe, Bücher, Geschirr, Kinderartikel und mehr. Wer bei "Carla" einkaufen will, muss nicht notwendigerweise über ein geringes Einkommen verfügen. "Willkommen ist jeder, ob Familien mit knappem Budget, Schnäppchenjäger oder bewusste Konsumenten, die soziale Projekte unterstützen und nachhaltig einkaufen wollen", heißt es in einer Aussendung der Caritas Salzburg.

Mit einem Einkauf in einem "Carla"-Shop oder einer Spende von nicht mehr benötigten Kleidungsstücken oder Hausrat unterstützt man Projekte der Caritas für Menschen in Not. Geöffnet ist "Carla" in der Herrnau von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Quelle: SN