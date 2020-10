Christkindlmarkt in Salzburg trotzt Corona: Mit Abstand und vielen Regeln

Der Verein der Aussteller und die Stadt "trauen sich drüber": Der Besuchermagnet in der Vorweihnachtszeit soll auch heuer wirken. Welche Regeln es zu beachten gibt.

Der Salzburger Christkindlmarkt kann in Abstimmung mit der Stadt trotz Corona stattfinden - nach jetzigem Stand. Das haben die Organisatoren am Wochenende in sozialen Medien bekannt gegeben. Ein in der Langfassung rund 80 Seiten starkes Vorsorgekonzept soll es möglich machen. "Wir haben uns sehr bemüht und fünf Monate lang daran gearbeitet", sagt der Obmann des Vereins Christkindlmarkt, Wolfgang Haider.

Einbahnsystem und keine Tische, Mund-Nasen-Schutz empfohlen

Heuer, im 47. Jahr, wird ...