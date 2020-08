Cineplexx sperrt Kino in der Stadt Salzburg zu

Schon am Montag läuft der letzte Film über die Leinwand am Standort beim Hauptbahnhof. Cineplexx löst den Mietvertrag, weil die Immobilie verfalle.

Das Cineplexx-Kino beim Salzburger Hauptbahnhof in der Fanny-von-Lehnert-Straße wird geschlossen. Das hat das Unternehmen am Montag überraschend bekannt gegeben. Der Mietvertrag für den Standort werde nicht mehr fortgeführt, der Spielbetrieb mit Montag, 31. August eingestellt. Cineplexx konzentriere sich künftig auf den Standort am Airport in Wals.

Christof Papousek, CFO/Co-Gesellschafter sagt: "Ständige Weiterentwicklung und modernste Standards sind im Entertainmentsegment eine wesentliche Säule. Als Kinobetreiber mit umfassender Erfahrung haben wir bei all unseren 29 Standorten in ganz Österreich stets die längerfristige Entwicklung im Blick. Am Standort "Salzburg City" müssen wir schon länger einen fortschreitenden Qualitätsverfall der Immobilie beobachten, der mit unseren hohen Standards nicht vereinbar ist. Dieser Kino-Standort zeigt daher leider keinen nachhaltig positiven Ausblick. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, den Mietvertrag für diesen Standort zu lösen und den Spielbetrieb nicht fortzuführen. Unseren Gästen stehen wir natürlich gerne weiterhin an unserem Standort Salzburg Wals mit bestem und modernstem Kino-Entertainment zur Verfügung. Mit einem der vier Dolby Cinema Standorte in Österreich bieten wir unseren Gästen im "Cineplexx Salzburg Airport" eines der modernsten Kinos Österreichs."

Cineplexx als größter Kinobetreiber Österreichs

Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH. ist der größte Kinobetreiber in Österreich und ein Tochterunternehmen der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding mit Sitz in Wien. Diese betreibt über 60 Kinos in zwölf Ländern mit über 400 Sälen mit mehr als 70.000 Sitzen. Mit rund 1700 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 zählten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.



Quelle: SN