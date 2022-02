Das Auersperg trägt jetzt seine Handschrift

Als "Alexander the Grape" machte er sich ab den 1990er-Jahren in New York einen Namen. Nun startet Alexander Adlgasser als neuer Restaurant-Geschäftsführer im Hotel Auersperg. Für den gebürtigen Salzburger ist es ein Anknüpfen an seine Jugend: Hotelbesitzerin Bettina Wiesinger kennt er noch aus der Hotelfachschule in Kleßheim - und die Lounge im Auersperg nutzte er schon bisher gerne als dislozierten Büroarbeitsplatz.

Die Handschrift des weit gereisten Sommeliers und neuen Gastgebers im Auersperg wird man dort ab 1. März ...