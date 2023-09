Das Grand Hotel Straubinger in Bad Gastein öffnete wieder seine Pforten

Viele Jahre stand das Hotel Straubinger beim weltberühmten Wasserfall in Bad Gastein leer. Am Freitag konnte General Manager Michael Posch wieder die ersten Hotelgäste begrüßen. Demnächst soll auch das renovierte Badeschloss wieder eröffnet werden.

General Manager Michael Posch (rechts im Bild) empfing am Freitag die ersten Gäste des traditionsreichen Hauses am Straubinger Platz in Bad Gastein. <br /><br />

Am Freitag war es soweit: Das Grand Hotel Straubinger in Bad Gastein öffnete seine Pforten - nach langem Leerstand. Die Hirmer-Gruppe mit Sitz in München hat das Gebäude umfangreich saniert - "und zeitgemäß interpretiert", wie es heißt. General Manager Michael Posch öffnete die Türen zu den 46 Zimmern sowie dem ehrwürdigen Straubinger Saal, der mit der Gourmetküche von Executive Chef Norman Beitz fortan kulinarischer Mittelpunkt des Hauses sein wird. Ebenso stellte er das ganzheitliche Spa-Angebot vor. Ein weiteres Highlight seit der Outdoor Infinity Pool mit Blick auf das Gasteiner Tal, heißt es.

Café, Bar und Restaurant im Grand Hotel Straubinger

Neben dem weltberühmten Wasserfall laden das Straubinger Café mit Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre und die Straubinger Bar Hotel- und Tagesgäste dazu ein, eine Auszeit in geschichtsträchtigem Ambiente zu nehmen. Das Restaurant im Straubinger Saal verwöhnt die Gaumen der Hotelgäste. Michael Posch: "Ich freue mich außerordentlich, heute unsere ersten Gäste im Straubinger Grand Hotel in Empfang nehmen zu dürfen und ihnen die Anziehungskraft, die von diesem einzigartigen Ort ausgeht, in allen Facetten näher zu bringen. Noch in diesem Jahr wird die Eröffnung des Badeschlosses erfolgen und das Ensemble komplementieren. Damit erwecken wir wie schon einst einen Sehnsuchtsort, an dem Gäste wie Einheimische gleichermaßen willkommen sind."



Eröffnung am Gardasee erfolgt im Frühjahr 2024

Die Hirmer Hospitality ist Teil des traditionsreichen familiengeführten Münchner Unternehmens Hirmer Gruppe und vereint zwei Hotelmarken unter einem Dach: Travel Charme Hotels & Resorts sowie das Lifestyle-Konzept Urban Nature mit dem im April 2022 eröffneten Haus in St. Peter-Ording. Dazu kommen ausgewählte Individualhotels im Luxussegment: Das Grand Hotel Straubinger in Bad Gastein am 1. September, das Badeschloss in Bad Gastein im Herbst 2023 und Salò Si am Gardasee im Frühjahr 2024. Zum Portfolio der Hirmer Hospitality zählen derzeit zehn Hotels und drei Hotelprojekte in Deutschland, Österreich und Italien.