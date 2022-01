Dem Salzburger Grünmarkt fehlen Standler und Besucher

Ein Lokalaugenschein zeigt: Der Grünmarkt weist derzeit mehr Lücken als Stände auf. Vor allem unter der Woche fehlen Besucher und Standbetreiber.

35 Stände könnten von Montag bis Freitag auf dem Grünmarkt Waren feilbieten - theoretisch. Faktisch kann man die Marktstände aktuell an maximal zwei Händen abzählen. Allerdings: Für viele Standbetreiber ist jetzt traditionell Urlaubszeit. Und neben den ausbleibenden Touristen fehlen in der Omikron-Welle auch viele Einheimische und Stammgäste. Weil Standbetreiber ihre Marktgebühren nur bezahlen müssen, wenn sie tatsächlich am Markt stehen, kommen viele erst gar nicht. "Es ist eine Negativspirale: Wenig Leute bedeutet wenig Standler. Das heißt dann noch weniger Leute ...