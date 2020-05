Seit heute, Montag, fahren die Obusse wieder im Vollbetrieb und seit 1. April unter einem neuen Chef: Martin Laimböck hat den neu geschaffenen Job des Bereichsleiters Obus übernommen.

Er startete in turbulenten Zeiten seinen neuen Job: Am 2. März trat Martin Laimböck seinen Dienst bei der Salzburg AG an, am 1. April übernahm der 37-Jährige die Bereichsleitung für den Obus. Wäre alles verlaufen wie geplant, dann hätte er ...