Der ÖAMTC in Salzburg ist künftig fest in Frauenhand

Erich Lobensommer verabschiedet sich nach 30 Jahren beim Club in die Pension. Martina Schlegel-Lanz übernimmt die Gelben Engel.

Seit 1991 ist Erich Lobensommer Direktor des ÖAMTC in Salzburg. Diese Ära endet nun. Am Dienstag wird Lobensommer 65 Jahre alt. Mit Ende November verabschiedet er sich in den Ruhestand. Konsul von Schweden bleibt er aber weiterhin.

Während der "Amtszeit" des Bad Ischlers ist der Automobilclub gehörig gewachsen. Zählte man 1991 noch 50.000 Mitglieder, so sind mittlerweile 130.000 Salzburger beim ÖAMTC. Was Lobensommer besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Übernahme der Flugrettung vom Innenministerium im Jahr 2000. ...