Der Salzburger Genussfleischer geht, aber sein Leberkäs bleibt

Anton "Toni" Rass übergibt sein Geschäft im Salzburger Stadtteil Riedenburg an eine Nachfolgerin. Die Neue hat einen prominenten Berater an ihrer Seite.

Nach 11 Jahren und 11 Monaten schließt der Salzburger Metzgermeister Anton Rass Ende August seine Genussfleischerei in der Riedenburg und geht in Pension. "Dann muss ich wohl an meinem letzten Arbeitstag um 11 Uhr zusperren", sagt er mit einem Schmunzeln. Er gehe mit Wehmut, freue sich jedoch darauf, mehr Zeit für seine Familie und die fünf Enkerl zu haben.

Freude bereitet dem 61-Jährigen auch, dass er eine Nachfolgerin gefunden hat, die das Geschäft in seinem Sinne weiterführen wird. ...