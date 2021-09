Der Tennengau braucht im Tourismus keine Superlative

Der Bezirk Hallein ist in der touristischen Welt ein Zwerg, er will aber seine Stärken nutzen. Ein neuer Manager folgt einem Urgestein nach und wirbt auch im Flachgau um Gäste.

Rund 9300 touristische Betten und - in den guten Zeiten vor Corona - eine Million Übernachtungen im Jahr. Die Zahlen verraten es schon: Der Tennengau gehört nicht zu den Hauptdarstellern in der Tourismusbranche. Aber er will mehr auf sich aufmerksam machen.

"Wir sind keine Region der großen Superlative", sagt der neue Geschäftsführer des Gästeservice Tennengau, Andreas Neuhofer. "Unsere Stärke ist die Vielseitigkeit, das breite Angebot in überschaubaren Distanzen." Der 40-Jährige folgte mit 1. September Franz Pölzleitner aus Annaberg-Lungötz ...