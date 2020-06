Didi Maier pachtet das Café Wernbacher in Salzburg

Mit seiner Begeisterungsfähigkeit und Innovationskraft habe er unter den zwölf Bewerbern herausgestochen, betont Monique Wernbacher. "Seit knapp drei Jahren habe ich so einen Standort gesucht", sagt er. Das traditionsreiche Kaffeehaus will er als "Wohnzimmer" des Andräviertels erhalten. Das hindert ihn aber nicht daran, dem Lokal neue Frische zu verpassen.

Für den 37-jährigen Haubenkoch Didi Maier war immer klar: Irgendwann will er einen Standort in der Salzburger Innenstadt haben. Denn manche innenstadtaffine Salzburger kämen nicht so leicht zu ihm in den Europark. Dort betreibt Maier seit sechs Jahren sein Kaffeehaus ...