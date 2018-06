Zwei international erfahrene Manager setzen den Umbau des Unternehmens fort. Ziel bleibt die Bereinigung der Strukturen, um eine nachhaltige Ertragsstärke zu erreichen.

Die Modelleisenbahn Gruppe hat seit Anfang Juni eine neue operative

Geschäftsführung. Mag. Tassilo Gruber und Rupert Schiefer stehen an der Spitze der

Modelleisenbahn GmbH mit Unternehmen in Österreich, Deutschland, Rumänien,

Slowakei und Vietnam. Das teilte der Geschäftsführer der Modelleisenbahn Holding,

MMag. Hannes Grießner heute, Montag, 4. Juni am Unternehmensstandort in

Bergheim bei Salzburg mit.

Er freue sich, zwei erfahrene Manager für die Modelleisenbahn Gruppe gewonnen zu haben, betonte Grießner. In der aktuellen Phase des Umbaus seien deren

Fähigkeiten besonders gefragt. Die Basis für die neue Organisation sei gelegt, jetzt

gehe es um die konsequente Umsetzung. Die Bereinigung der Strukturen in Europa

und der Ausbau des neuen Werkes in Vietnam stünden dabei im Mittelpunkt.

Grießner betonte, das neue Management und das engagierte Team werde den

aktuell starken Aufwärtstrend in den Märkten nutzen, um eine positive Zukunft des

Unternehmens einzuleiten.

Tassilo Gruber (61) ist Betriebswirt und seit 30 Jahren in führenden

Managementfunktionen tätig. Unter anderem war er bei KTM, Silhouette International und bei Pollmann International im Einsatz. Er ist in der Modelleisenbahn Gruppe für Vertrieb, Marketing, Finanzen und Administration zuständig.



Rupert Schiefer (53) arbeitete mehr als 30 Jahre für den finnischen Amer Konzern,

unter anderem als Vice President Distribution, Transportation und Supply Chain.

Danach war er COO eines international agierenden österreichischen Mittelständlers.

Er ist für die Produktion und das Supply Chain Management der gesamten

Modelleisenbahn Gruppe zuständig. Beide Geschäftsführer zeichnen gemeinsam für

Strategie und Budget verantwortlich.

Grießner dankte den beiden bisherigen Managern Gerhard Joiser und Johann

Stopfner. Sie hätten seit 2015 die richtigen Schritte eingeleitet, um das Unternehmen

wieder auf die Erfolgsschiene zu bringen. Joiser und Stopfner würden die

Modelleisenbahn Gruppe auf eigenen Wunsch verlassen, dem Unternehmen aber

auch in Zukunft zur Verfügung stehen, betonte Grießner.

