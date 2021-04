Die Salzburger FestungsBahn fährt heuer das erste Mal - bis zur Mittelstation

Die FestungsBahn startet am Samstag. Damit sind alle drei Attraktionen der Salzburg AG Tourismus in der Stadt Salzburg in Betrieb - die FestungsBahn, der MönchsbergAufzug und der WasserSpiegel am Mönchsberg.

SN/salzburg ag tourismus Die Festungsbahn fährt wieder – vorerst aber nur bis zur Mittelstation. Der Hintergrund für die verkürzte Strecke: Die Festung Hohensalzburg ist coronabedingt noch immer geschlossen.

Die Salzburger FestungsBahn startet am Samstag in die Saison 2021. Die Fahrt geht vorerst nur bis zur Mittelstation, weil die Salzburger Festung als Kultur- und Freizeitbetrieb coronabedingt noch geschlossen ist. Für die Fahrgäste ist das Tragen einer FFP2-Maske sowie das Abstandhalten verpflichtend. Zudem hat die Salzburg AG Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. Die Kapazität der Wagen wurde um 50 Prozent reduziert - gemäß den Corona-Sicherheitsbestimmungen. Die Salzburg AG lockt mit dem MönchsbergErlebnis-Ticket FestungsBahn, MönchsbergAufzug und WasserSpiegel am Mönchsberg: Damit sind alle drei Attraktionen der Salzburg AG Tourismus in der Stadt Salzburg in Betrieb. Die Salzburg AG lädt unter dem Motto "Bekanntes neu entdecken" zum Besuch ein - mit dem MönchsbergErlebnis-Ticket: Mit der FestungsBahn fährt man bis zur Mittelstation und wandert zum WasserSpiegel. Nach dem Museumsbesuch und einem Spaziergang zur Bergstation des MönchsbergAufzuges fährt man in 30 Sekunden im 60 Meter hohen Lift wieder zurück in die Stadt. Die Eintrittskarte kostet 7,50 Euro für Erwachsene und 3,80 Euro für Kinder. Das Familienticket gibt es um 18,50 Euro.