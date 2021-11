Die Salzburger Gastronomen bereiten sich aufs Liefern vor

Wirklich überrascht zeigten sich die Gastronomen im Land Salzburg nicht vom Lockdown für alle, wie ein Rundruf der SN zeigt. Der einhellige Tenor: Der Lockdown sei notwendig und komme zu spät. Der Glaube an die Wintersaison schwindet bei vielen. Angst verspürt man bei den Gastronomen, wenn es um die Mitarbeiter geht. Der neuerliche Lockdown könnte viele zum Umstieg in andere Branchen bewegen.

"Das ist jetzt der endgültige Gnadenstoß für uns", sagt Leonhard Löcker vom Landgasthof Löckerwirt in St. Margarethen. Der Lockdown ist nur ein Problem. Es fehle auch ihm an Mitarbeitern. Er glaubt, dass noch mehr Beschäftige der Gastronomie den Rücken kehren werden . 80 Prozent der Weihnachtsfeiern wurden schon in der vergangenen Woche storniert. Jetzt beginnen die Stornierungen für den Winter. "In acht Wochen ist Silvester, wie soll man in der aktuellen Lage noch an eine Wintersaison denken?" Um zumindest am Stammpersonal festhalten zu können, überlegt Löcker in diesem Lockdown erstmals einen Abholservice anzubieten.

Martin Hauthaler vom Laschenskyhof in Wals hat mit dem Lockdown gerechnet. Sein Unternehmen beherbergt viele Geschäftsreisende, die zumindest unter der Woche die Verluste etwas abfedern, sagt der Gastronom und Hotelier. Er plane mit der Kurzarbeit. Für ihn steht fest: "Es muss zu Weihnachten wieder offen sein, sonst ist das eine Katastrophe für die Kollegen im Innergebirge."

Zumindest eine optimistische Stimme konnte am Donnerstagnachmittag vernommen werden. Diese kam von Martin Kilga aus dem Paradoxon Salzburg. "Ich bin bereit. Wir haben vor einer Woche begonnen, uns auf einen möglichen Lockdown vorzubereiten". Lieferdienst und Abholservice werden wie im letzten Lockdown angeboten. Er hofft auf eine Möglichkeit, am Silvesterabend seine Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Er hat bereits Tickets für diesen Abend verkauft, angelehnt an Konzert-Tickets. "Eine Rückabwicklung würde uns wehtun", merkt er an.

Schon an der Speisekarte für den Lieferdienst schreibt Alexander Knoll vom Gasthof Hinterbrühl. "Die Zahlen sprechen für sich und 2G kam zu spät", sagt der Gastronom in der Salzburger Altstadt. Er hofft durch weitere Förderungen der Regierung und dem Kurzarbeitsmodell durch diese Zeit des Stillstandes zu kommen.

Sandra Wintersteller vom s'Wintersteller in Salzburg-Liefering hat eine klare Forderung am Beginn dieses Lockdowns. "Jetzt müssen wir die Pflegekräfte und Ärzte entlasten, der Rest erholt sich schon wieder." Sie öffnete erst im Jänner 2020 und daher trifft sie die Pandemie besonders hart. Beihilfen aus dem Vorjahr lassen noch auf sich warten. Auch sie hat wenig Hoffnung für das Weihnachtsgeschäft. Eines müsse man jedoch beachten: "Die Gastronomie ist das kontrollierteste Umfeld".

Wintersteller glaubt, dass ein Teil der Bevölkerung das Feiern in die private Räumlichkeiten verlagern wird. Wirtschaftlich bleibt es herausfordernd. "Jetzt sind dann noch die Weihnachtsgelder fällig." Mit ein bisschen einem Hausverstand durch die Gegend zu gehen wäre für Sie wünschenswert.

Maria Weindl vom Landgut Fischtagging in Seekirchen fordert die Politiker zum Zusammenhalt auf. Dieses Gegeneinander sei in einer Pandemie kontraproduktiv, sagt die Wirtin. "Wir können jetzt nur das Beste aus der Situation machen". Reicht ein kurzer Lockdown so überlegt man am Landgut einen Betriebsurlaub einzulegen, um die Betriebskosten zu reduzieren. Dauert es länger, wird man auskochen . Die 120 Sitzplätze werden in den nächsten Wochen jedenfalls leer bleiben, um das kompensieren zu können, fordert die Wirtin öffentliche Hilfen.