Drogeriemarktkette setzt auf Geothermie

Auch in der neuen dm-Zentrale in Wals-Himmelreich wird kurzfristig umgebaut.

Als Großverbraucher sei die dm Drogeriemarktkette nicht anzusehen. "Wir haben keine großen Kühlanlangen in unseren Filialen und gelten primär als Haushaltsverbraucher", sagt dm-Sprecher Stefan Ornig. Energieintensiv sei die Warmwasseraufbereitung und die Türluftschleier. Energiekosten seien trotz der gestiegenen Preise weiterhin ein kleiner Teil der Kostenstruktur.