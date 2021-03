Düstere Zeiten für Salzburgs Wirte: "Ich würde gerne aufsperren und die Leute lachen sehen"

Seit 17 Wochen sind in Salzburgs Gasthäusern die Stühle hochgeklappt. Das wird bis Ostern so bleiben. Die Öffnung der Gastgärten sehen die Gastronomen mit gemischten Gefühlen.

Vorarlberg macht den Anfang. Dort sollen bereits ab 15. März die Gastgärten wieder geöffnet werden, allerdings nur für Gäste mit einem negativen Coronatest. Im restlichen Österreich - also auch in Salzburg - soll es ab 27. März so weit sein. Bei Salzburgs Gastronomen lösten die von der Bundesregierung verkündeten Lockerungsmaßnahmen am Montagabend viel Kopfschütteln aus. Denn Gasthäuser, Cafés, Bars und Restaurants bleiben auch nach vier Monaten Zwangspause weiter geschlossen.

Die lange Zeit der leeren Gasträume und hochgeklappten Stühle ...