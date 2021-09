Ein Porsche übernimmt den Mankeiwirt am Großglockner

Der Gasthof Fuscherlacke an der Glocknerstraße ist eine Institution. Wirt Herbert Haslinger zieht sich nach 30 Jahren zurück, eine neue Ära beginnt.

Irgendwie habe alles zusammengepasst, sagt Ferdinand Porsche. Er hat den Gasthof Fuscherlacke, besser bekannt als Mankeiwirt, gekauft. Der 28-Jährige ist der jüngste Sohn von Wolfgang Porsche, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Porsche Holding SE.

Die Glocknerstraße fasziniere ihn seit Kindheitstagen, sagt der am familieneigenen Schüttgut in Zell am See aufgewachsene Ferdinand Porsche. Für ihn als Architekten sei die alpine Hütte auf 2262 Metern Seehöhe eine spannende Herausforderung. Und der Gasthof lasse sich trefflich als Zentrum rund um das "Kulturgut Auto" ...