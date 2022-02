Eine Osteria hat diesen zwei Salzburger Gastronomen noch gefehlt

Andreas Felleis und Patrick Knittelfelder eröffnen ihr fünftes Lokal. Und: Die Gewürzmischungen ihrer Küchenchefs gibt es jetzt online zu kaufen.

"Wenn wir Glück haben, können wir draußen in der Sonne sitzen", sagt Patrick Knittelfelder (51) auf dem Weg zum Café Glockenspiel. "Wenn wir Glück haben, bekommen wir keinen Platz", korrigiert ihn sein Geschäftspartner Andreas Felleis (57). Das Glockenspiel ist eines von vier Lokalen, die die beiden neben ihren vier Hotelbetrieben führen. Und: Am 1. April soll ein fünftes Lokal dazukommen, eine italienische Osteria am Alten Markt. "Wir lieben Altstadt", sagt Patrick Knittelfelder nach der Baustellenbesichtigung an der neuen Örtlichkeit beim ...