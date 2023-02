Einzigartiges Schloss am Mönchsberg sucht neuen Besitzer

Für kolportierte 27 Millionen Euro soll das Freyschlössl am Mönchsberg veräußert werden. Bereits im Jahr 2014 gab es Verkaufsabsichten.

"Einzigartiges Anwesen in Salzburg - der rote Turm", mit diesen Worten lockt ein Salzburger Immobilienunternehmen auf der Website. Ein Schlössl am Mönchsberg, am Fuße der Festung, ist zu haben. 13.456 Quadratmeter umfasst das Grundstück. 289 Quadratmeter wurden verbaut. 870 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche stehen zur Verfügung. Ein Gebäudeensemble bestehend aus Kubus, Turm, Fachwerkgebäude, Nebengebäude und "Tyrnitz" steht auf dem Areal und wird von Garten- und Waldflächen umrahmt. Im Inneren wurde das Alte mit Neuem kombiniert. Glasflächen sorgen für lichtdurchflutete Räume. ...