Emco Hallein meldet 100 Mitarbeiter zur Kündigung an

"Es gibt nur eine sehr eingeschränkte Planungssicherheit." Das Unternehmen spricht von kurzfristig deutlich veränderten Abrechnungsmodalitäten für den Zeitraum der zweiten Kurzarbeitsphase.

Die Coronakrise trifft auch die Salzburger Wirtschaft mit voller Wucht. Nicht alles kann über die Kurzarbeit aufgefangen werden. So haben beispielsweise die SAG in Lend und das Dentalwerk Bürmoos bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Im Fall der SAG ging es um 29 Arbeitsplätze, beim Dentalwerk Bürmoos sind rund 70 Beschäftigte betroffen.

Jetzt sieht sich die Emco GmbH in Hallein gezwungen, beim Personal den Rotstift anzusetzen. Die Gesellschaft wird in der kommenden Woche 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk in Hallein beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung anmelden. Die Entscheidung fiel bei der Aufsichtsratssitzung am Freitag - nach reiflicher Überlegung, wie es heißt. Der Hintergrund: Emco musste seit Beginn der Coronakrise einen Umsatzeinbruch von 20 Prozent verkraften.

Bislang habe Emco das Unternehmen mit dem Kurzarbeitssystem relativ sicher durch die Wirtschaftskrise manövrieren können, heißt es. In der vergangenen Woche habe sich allerdings herausgestellt, dass für den Zeitraum der zweiten Kurzarbeitsphase "kurzfristig die Abrechnungsmodalitäten deutlich verändert wurden. Auch für die von der Regierung bestätigte Kurzarbeitsphase III sind die finanziellen Rahmenbedingungen unklar. Es gibt daher nur eine sehr eingeschränkte Planungssicherheit", heißt es in der Aussendung von Emco Hallein.

Vor diesem Hintergrund sei der genannte Schritt "für die Absicherung der weiteren Geschäftstätigkeit unerlässlich. Im schlimmsten Fall werden 100 Emco-Mitarbeiter von der Maßnahme betroffen sein." Das Management der Emco GmbH hat erste Gespräche mit der Gewerkschaft aufgenommen.

Der Salzburger Maschinenbauer Emco zählt zu den führenden Werkzeugmaschinenherstellern in Europa. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Am Stammsitz in Hallein stehen rund 400 Beschäftigte auf den Lohn- und Gehaltslisten. Der Umsatz des Unternehmens im Familienbesitz liegt bei 200 Millionen Euro pro Jahr.

Der zentrale Erfolgsfaktor von Emco liege in der Kompetenz und Erfahrung aus mehr als 70 Jahren Werkzeugmaschinenbau, heißt es im Unternehmen. Damit stehe Emco für beste individuelle, automatisierte Komplettlösungen - sowohl für Drehen als auch Fräsen.

