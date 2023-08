Wohnen, Arbeiten und Freizeit vereint ein Mischprojekt im Flachgau. Die Gemeinde kam ohne Neuwidmung von Flächen aus.

So soll das „Quartett“ in Eugendorf-Straß aussehen.

64 Wohnungen entstehen bis 2025 in Eugendorf-Straß. An dem Projekt sind die Baufirma Hillebrand, die Genossenschaft BWSG und das Möbelhaus P. Max beteiligt. Am Donnerstag war der Spatenstich. 28 geförderte Mietwohnungen, 22 förderbare Eigentumswohnungen und 14 frei finanzierte Mietwohnungen sind ...