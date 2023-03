Ex-Politiker und Gastronom Sepp Schellhorn startet jetzt auch als Consulter durch

Zusammen mit dem Strategieberater Vetter & Partner will Sepp Schellhorn nun "Projekte um gutes Essen, Gastronomie und Hotellerie" entwickeln. Dazu gründete er die Schellhorn Consultants GmbH, an der die Partner zu gleichen Teilen beteiligt sind.

Der Salzburger Gastronom Sepp Schellhorn beginnt ein neues Projekt: Als Consultant will er künftig "unkonventionelle und gerade Lösungen" in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie suchen. Konkrete Projekte gibt es aktuell keine, sie würden sich gerade entwickeln. "Ich lasse die Dinge kommen. Aber eines ist klar: Geht net, gibt's net", heißt es dazu auf der neuen Homepage von Schellhorns Consultingunternehmen. Der Satz war auch das Motto des pinken Wahlmanifests von Neos-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn im Salzburger Landtagswahlkampf 2018. Als Partner in Sachen Consulting fungieren die Strategie- und Kommunikationsberater Anna und Johannes Vetter mit Sitz in Wien. Mit an Bord bei Vetter & Partner ist seit Jahresbeginn zudem Robert Lechner.

Sepp Schellhorn, einst der jüngste Haubenkoch Österreichs, führt seit 27 Jahren den elterlichen Seehof in Goldegg und seit 19 Jahren das Restaurant M32 beim Museum der Moderne Salzburg. Zwei weitere Restaurants führt der Pongauer im Angertal, 2021 kam der Bierführer in Goldegg dazu. Schellhorn beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schellhorn saß von 2014 bis 2021 für die Neos im Nationalrat, war Neos-Spitzenkandidat bei den Salzburger Landtagswahlen 2018. Im Juni 2021 zog er sich aus der Politik zurück.