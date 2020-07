"Hingefallen und aufgestanden": Neun Monate nach dem Großbrand am Greischbergerhof freuen sich die Besitzer und Gäste über den Neubau.

Die Nacht auf den 13. Oktober 2019 wird in die Neumarkter Ortsgeschichte eingehen. Ein Großbrand wütete am Greischbergerhof in Pfongau. Jetzt hat die Familie daneben ein neues Zuhause. Und seit wenigen Tagen können Gäste wieder Urlaub am Bauernhof machen. Der ...