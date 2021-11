Frischzellenkur im Parkhotel Luisenbad

Salzburger Unternehmer investieren in das Parkhotel Luisenbad in Bad Reichenhall. 60 Millionen Euro flossen in den Wohnpark im Stadtgebiet.

Ein paar Handgriffe sind noch zu machen, bis das Parkhotel Luisenbad im neuen Glanz erstrahlt und die Eigentumswohnungen übergeben werden. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit kehrt dann wieder Ruhe ein auf dem 8000 Quadratmeter großen Areal. Bauherren und gleichzeitig Investoren kommen aus Wals-Siezenheim. Die Brüder Bernd und Wolfgang Hillebrand, Bau- und Immobilienunternehmer, investieren in das Hotelprojekt und fungierten als Generalunternehmen. 60 Millionen Euro beträgt das Bauvolumen. 25 Millionen entfallen auf das Hotel. Die Idee für dieses Hotel-Wohnpark-Projekt hatte auch ...