Gaißau-Eigentümer gehen getrennte Wege

Die Gaißauer Bergbahnen sind ab sofort allein in Gaißauer Hand. Anwalt und Hälfteeigentümer Berthold Lindner gab seine Anteile ab.

Was die Spatzen schon länger von den Krispler Dächern pfiffen, haben die Gaißauer Bergbahnen nun am Freitag offiziell mit einer Presseaussendung bestätigt: Die beiden Hälfteeigentümer Berthold Lindner und Bernhard Eibl gehen in Zukunft getrennte Wege. Konkret hat Lindner, der in Wien Rechtsanwalt ist, seine Anteile an den Krispler Unternehmer Bernhard Eibl übergeben. Lindner begründet diesen Schritt damit, dass er sich ganz auf seine neue Kanzlei konzentrieren wolle, die er im Mai gegründet habe. Außerdem sei die räumliche Distanz während der ...