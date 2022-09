Gaißau-Hintersee: Anwalt muss Strom einschalten

Der Mann hat Routine: Der Halleiner Rechtsanwalt Wolfgang Hochsteger ist schon zum dritten Mal Masseverwalter für das Skigebiet Gaißau-Hintersee.

Jetzt geht alles ganz schnell. Zwischen dem Insolvenzantrag der Gaissau Hintersee Bergbahnen GmbH und der Eröffnung des Konkursverfahrens am Landesgericht verging nicht einmal ein Tag. Am Freitagvormittag war es so weit.

Kreditschutzverbände bestätigen Verbindlichkeiten von rund 1,2 Millionen Euro. Seit Monaten hatte die Firma keine Geschäftsführung mehr. "Wegen der Untätigkeit und Handlungsunfähigkeit sowie mangels Liquidität wurden laufende Rechnungen nicht mehr beglichen", berichtet der Alpenländische Kreditorenverband AKV. Ein kürzlich vom Landesgericht bestellter Notgeschäftsführer hat die Zahlungsunfähigkeit festgestellt. Laut Kreditschutzverband ...