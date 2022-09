Gaißau-Hintersee arbeitet am nächsten Neustart

Für die Zukunft der neuerlich zahlungsunfähigen Skilifte gibt es einige Szenarien. Partner, die sich früher beworben haben, könnten anpacken.

Während das Postalm-Skigebiet beim Strobler Herbstmarkt bereits am 10. und 11. September sowie online den Kartenvorverkauf für die Saison 2022/23 startet, ist daran in Gaißau-Hintersee nicht zu denken. Der Notgeschäftsführer der Bergbahnen GmbH, der Salzburger Rechtsanwalt Stephan Gappmaier, hat am Donnerstagnachmittag am Landesgericht, wie erwartet, den Insolvenzantrag gestellt. Es ist der dritte in gut fünf Jahren.

Gappmaier ist jetzt nicht nur Notgeschäftsführer der Muttergesellschaft Eibl Holding, sondern auch der Bergbahnen selbst. "Es ist keine Liquidität vorhanden", sagt er. Nach einer ersten Prüfung betragen die Verbindlichkeiten ca. 1,2 Millionen Euro. Laut dem Verband Creditreform sind rund 70 Gläubiger betroffen.

Wie geht es jetzt weiter? Es wird ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Gericht bestellt einen Masseverwalter. Gläubiger können ihre Forderungen anmelden. Wesentliche Vermögenswerte der Firma dürften sich auf die Liegenschaft mit der Gaißauer Sessellifttalstation und die Liftanlagen selbst beschränken. Mitarbeiter gibt es keine mehr.

Das für die Region schlimmste Szenario ist ein endgültiges Aus des Skibetriebs, wen sich kein Käufer bzw. Betreiber findet. Eher einem Wunsch ans Christkind gleicht ein anderes Drehbuch: Es kommt ein reicher "Onkel" von auswärts, greift tief in die Tasche und rettet das Skigebiet. Fast ebenso unrealistisch ist, dass ein renommiertes Seilbahnunternehmen aus den Gebirgsgauen Know-how und Investitionen in Skilifte außergebirg steckt, die zum Teil ein halbes Jahrhundert alt sind und fast keine künstliche Beschneiung haben. Das gilt erst recht in der jetzigen Wirtschaftslage und im Energiepreisschock.

Das realistischste Rettungsszenario ist derzeit ein Neustart mit einheimischen und oberösterreichischen Unternehmern mit Mithilfe der Gemeinden und des Landes. In der Region scheint zumindest in Faistenau, Fuschl, Hintersee, Krispl-Gaißau und Adnet eine dafür notwendige "Tourismusgesinnung" vorhanden zu sein. Immer wieder spekuliert wird weiters mit einem Engagement des Raiffeisenverbandes, der schon so manches Skigebiet vor dem Aus bewahrt hat.

In Krispl-Gaißau selbst ruhen wieder einige Hoffnungen auf dem Transportunternehmer Andreas Schnaitmann. Er ist auch Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Tennengau und ÖVP -Gemeinderat. Schnaitmann hat sich schon nach der Insolvenz 2019 mit einem Partner aus dem Almtal (OÖ) um das Unternehmen bemüht, aber nicht den Zuschlag bekommen. Es wäre eigentlich noch "ein bissl zu früh", über einen möglichen Neustart zu reden, sagt der Gaißauer angesichts des bevorstehenden Insolvenzverfahrens. Aber er habe Vorgespräche geführt "mit den Herren" (die vor drei Jahren dabei waren), um das Interesse auszuloten. Und zumindest für einen Tourengeherbetrieb im nächsten Winter. "Wir sind froh, dass wir mit dem Notgeschäftsführer jetzt wenigstens eine Ansprechperson haben. Vorher war keiner da."

Das "kleine, feine Skigebiet" vor den Toren der Stadt, eine "Ausbildungsstätte" für junge Skifans, die später im Pongau und Pinzgau fahren, solle gemeinsam mit den Gemeinden und dem Land erhalten werden. Positiv stimmt den Unternehmer, "dass die Gemeinden diesmal sehr dahinter stehen und im Boot sind."

Weitere Unternehmer aus der Region könnten hinzu kommen. Aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) kommt die Zusicherung, einen möglichen Neustart zu unterstützen. "Die Zusage steht, zwei Millionen Euro für Investitionen nach einem guten, zukunftsfiten Konzept zur Verfügung zu stellen", sagt LH-Sprecher Christian Pucher. Insolvenz anzumelden müsse nicht das Aus für das Skigebiet bedeuten. "Die Interessenten brauchen ein Gegenüber, das hat bisher nicht existiert. Alles muss auf den Tisch, wie Verbindlichkeiten und Kosten."

Der Flachgauer FPÖ-Bezirksobmann LAbg. Andreas Teufl aus Faistenau wirft Haslauer "Versagen bei der Rettung des Skigebiets" vor, "reine Ankündigungspolitik und Untätigkeit".

Pucher: "Wir versuchen dauernd, hinter den Kulissen zu vermitteln, Leute zu verbinden, die Basis zu legen. Uns ist das Skigebiet wichtig."