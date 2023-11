Gasthaus Steinlechner sperrt nach einem Jahr Stillstand neu auf

Nach etwas mehr als einem Jahr Pause soll wieder ein Wirtshausbetrieb in das Traditionsgasthaus Steinlechner in Salzburg-Parsch zurückkehren: Peter Huber will das Lokal am 3. Jänner wiedereröffnen.

BILD: SN/ROBERT RATZER Peter Huber will das Gasthaus Steinlechner als neuer Wirt und Pächter am 3. Jänner wieder aufsperren.