Gemeinden wollen Skischaukel Gaißau-Hintersee übernehmen

Weitere Klagen von Betroffenen und ein Vakuum in der Geschäftsführung - die Probleme häufen sich. Dennoch besteht wieder Hoffnung.

Nur noch Optimisten glauben daran, dass die Bergbahnen in Gaißau und Hintersee im kommenden Winter wieder fahren werden. Es fehlt sowohl an einem neuen Betreiber als auch an Mitarbeitern.

Betroffene sehen sich dazu gezwungen, den Rechtsweg zu beschreiten, weil ihnen die Bergbahnen GmbH viel Geld schulde und keine Verantwortlichen erreichbar seien. Der größte Grundeigentümer und Verpächter im Skigebiet, die Bundesforste, klagen die Jahrespacht ein. "Wir haben nach wie vor einen aufrechten Vertrag. Das Entgelt ist offen, nicht beglichen", ...