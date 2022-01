Genussfleischerei Rass: Dieser Leberkäse geht nicht mit seinem Erfinder in Pension

Anton Rass sucht für seine Genussfleischerei einen Nachfolger. Den Reinberger soll es dort weiterhin - und künftig vielleicht auch im Handel - geben.

"Was hast'n heut für Knödel?", fragt der gerade zur Tür hereingekommene Stammgast nach der Begrüßung. Es gibt hausgemachte Grammel- und Speckknödel mit Sauerkraut. Und natürlich die Kaspressknödel, von denen Anton Rass schon einmal 50 am Tag verkauft. Seine Tagesgerichte, aber auch Brot oder Kartoffelsalat macht er selbst. Dazu gibt es eine kleine, feine Auswahl an Weinen. Seit elf Jahren betreibt der Metzgermeister aus Salzburg seine Genussfleischerei im Salzburger Stadtteil Riedenburg. Jetzt sucht er einen Nachfolger, denn im Herbst will der ...